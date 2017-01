Vento fino a 110 km/h nel Fiorentino

FIRENZE, 17 GEN - Forti raffiche di grecale nella notte, nel Fiorentino, fino a 110 km/h in montagna e fino a 77 km/h in pianura. Nelle prossime ore, la protezione civile della Città Metropolitana, prevede ancora raffiche di grecale fino a 80-100 km/h in pianura e fino a 120-140 km/h sui rilievi. A Firenze chiusi parchi e cimiteri. Nevicate potrebbero interessare l'Alto Mugello dopo quelle della notte. Nevica in tutto il Casentino e sull'A1 mentre più a sud è stata chiusa la E45 tra Pieve Santo Stefano e Canili (Arezzo). Disagi in tutta la Toscana: A Grosseto il vento ha divelto il tetto dell'hangar dove è ricoverato l'elicottero del 118, a fianco dell'ospedale Misericordia. L'elicottero non ha riportato danni ma pezzi della copertura sono volati in strada. A Viareggio nella notte sono caduti alberi e la capitaneria ha stabilito il divieto di approdo a due banchine rimaste danneggiate. A Pistoia il comando dei vigili del fuoco ha trattenuto in servizio tutto il personale smontante. A Prato oggi le scuole sono chiuse.