Gallura, vento a 100 km/h e stop a navi

OLBIA, 17 GEN - Vento forte e neve mettono in ginocchio la Gallura: a Olbia e Santa Teresa le navi sono rimaste in porto, mentre in numerosi centri oggi scuole chiuse a causa della neve. Da ieri sono bloccati i collegamenti Santa Teresa-Bonifacio a causa delle raffiche di vento di tramontana che soffia oltre i 100 chilometri all'ora. Mentre le raffiche a 70 km nel porto dell'Isola Bianca di Olbia tengono in rada da questa mattina la nave passeggeri della Tirrenia Athara, con a bordo 138 passeggeri e 52 auto, partiti ieri sera da Genova e che sarebbero dovuti sbarcare alle 8:30 al molo 4 del porto gallurese. Si attende il miglioramento delle condizioni meteo anche per la partenza della nave Moby Tommy, che sarebbe dovuta partire alle 9 da Olbia, diretta a Piombino. Da ieri i comuni di Tempio Pausania, Aggius, Bortigiadas, Buddusò e Padru hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per oggi e domani, così come a Olbia nella frazione di Berchiddeddu.