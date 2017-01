Gelo in Val d'Aosta, -30 su Monte Bianco

AOSTA, 17 GEN - Ondata di gelo polare in Valle d'Aosta dove il termometro segna temperature record raggiungendo i -30 gradi sul Monte Bianco, nella stazione meteo posizionata a 4.750 metri di altitudine. Di poco superiore (-29 gradi) la temperatura al rifugio Capanna Margherita (4.560 mt) sul massiccio del Monte Rosa. Il freddo non risparmia le quote più basse: a Breuil Cervinia nella notte sono stati registrati -18 gradi, a Cogne-Gimillan -16, ad Aosta e a Courmayeur -10,4 gradi, a Saint-Vincent -10,3.