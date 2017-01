Neve, intervento esercito nel Maceratese

ANCONA, 17 GEN - La Protezione civile delle Marche ha attivato la procedura per l'intervento dell'Esercito nei comuni di Pieve Torina, dove era già operativo, Visso e Bolognola, nel Maceratese, per far fronte all'emergenza neve. Solo a Bolognola c'è un metro e mezzo di neve, ma la situazione è critica - con accumuli di analoga consistenza - anche negli altri Comuni montani peraltro già colpiti dal sisma: oltre a Pieve Torina e Visso, anche Ussita e Sarnano. Ci sono poi problemi per l'energia elettrica: sempre nel Maceratese si contano alcune centinaia di utenze disattivate, e in provincia di Ascoli sono 25 i Comuni interessati da disservizi e guasti a cui i tecnici dell'Enel stanno cercando di porre riparo. La viabilità, lungo le principali arterie, è ancora gestibile e non si segnalano blocchi, mentre si sta valutando l'ipotesi di interdire l'accesso ai mezzi pesanti sull'autostrada A14.