Cane Polizia cerca nuovo padrone

ANSA) - ROMA, 17 GEN - E' un magnifico pastore tedesco in cerca di adozione. Warren, cane poliziotto in servizio a Brindisi, 16 anni è stato 'congedato', dopo sei anni di lavoro, per motivi di salute. Ora cerca una casa per la sua meritata 'pensione'. La Polizia ha raccontato il suo caso in un tweet in cui si forniscono anche le modalità per adottarlo. "Warren - racconta il suo conduttore - ha un carattere socievole e si ambienta facilmente, ed uno sguardo del quale non ci si può non innamorare". Generalmente i cani della Polizia quando non possono più svolgere il lavoro per cui sono stati addestrati vengono adottati dal loro conduttore ma non sempre il poliziotto ha la possibilità di portarsi a casa il cane così è nata l'idea dell'adozione, aperta sia a privati cittadini che ad associazioni.