Maltempo: si addormenta in strada, morto

CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI), 17 GEN - Un uomo di 67 anni, Cataldo Monaco, è morto a causa del freddo dopo essersi addormentato in strada a Ceglie Messapica, nel Brindisino. La notizia, riportata da quotidiani locali, è stata confermata dai carabinieri. L'uomo è stato trovato ieri mattina assiderato in via Santoro Urgesi, nei pressi del centro storico, in cui viveva da solo. A dare l' allarme alcuni passanti. Monaco, che era senza documenti, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Francavilla Fontana, dove è morto poco dopo. Lo hanno identificato i carabinieri.