Incendiata auto vicesindaco Leporano

LEPORANO (TARANTO), 17 GEN - Sconosciuti la notte scorsa hanno incendiato l'auto di Iolanda Lotta, vice sindaco di Leporano (Taranto), rieletta nel 2015 con la lista civica 'Leporano futura'. L'episodio si è verificato all'alba in via Roma. Gli autori del gesto hanno versato liquido infiammabile sulla carrozzeria della Fiat Panda del vice sindaco e hanno appiccato il fuoco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Non è la prima intimidazione che subisce Lotta. La notte tra il 13 e il 14 giugno di due anni fa sconosciuti rovesciarono un contenitore pieno di olio usato sull'auto dello stesso vice sindaco. Il materiale oleoso causò danni alla carrozzeria del veicolo. Il fatto accadde a poche ore di distanza dalla convocazione del primo consiglio comunale. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della stazione di Leporano e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Taranto, che hanno avviato accertamenti per verificare se i gesti intimidatori siano da collegare all'attività politica di Lotta.