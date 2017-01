Ordine Malta: S.Sede, bene "gruppo Papa"

ROMA, 17 GEN - Nuovo atto nella vicenda della destituzione del gran cancelliere dell'Ordine di Malta: in una nota la "Santa Sede conferma la sua fiducia nei cinque componenti del Gruppo costituito da Papa Francesco il 21 dicembre 2016, nominati allo scopo di informarLo sulla crisi dell'attuale direzione centrale dell'Ordine, e rifiuta, in base alla documentazione in suo possesso, ogni tentativo di screditarne le figure e l'opera". La S.Sede ribadisce il suo "appoggio ed incoraggiamento all'encomiabile lavoro che membri e volontari realizzano in varie parti del mondo". L'8 dicembre era stato estromesso prima del tempo dall'incarico di gran cancelliere il tedesco Albrecht Freiherr von Boeselager, sostituito, "ad interim", dal maltese John Edwar Critien. Boeselager non aveva compiuto il mandato quinquennale. Per questo, il 21 dicembre il Papa ha disposto la costituzione del gruppo "di cinque autorevoli membri" con l'incarico "di raccogliere elementi atti a informare compiutamente e in tempi brevi la S.Sede" sulla vicenda.