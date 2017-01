Elena Ceste, al via appello a Torino

TORINO, 18 GEN - E' cominciato a Torino il processo d'appello a Michele Buoninconti, il vigile del fuoco accusato di avere ucciso la moglie, Elena Ceste, e di averne nascosto il corpo in un piccolo corso d'acqua a 2 chilometri da casa nelle campagne astigiane. In primo grado, nel novembre del 2015, l'uomo era stato condannato a 30 anni dopo un rito abbreviato. L'udienza si celebra a porte chiuse. In aula sono presenti i genitori della donna. Il delitto, secondo la sentenza ora al vaglio della Corte d'assise d'appello, fu commesso il 24 gennaio 2014: Buoninconti non sopportava che la donna cercasse di evadere dalla routine familiare sottraendosi al "ruolo di madre e moglie sottomessa che le aveva imposto". Il corpo fu ritrovato il 18 ottobre successivo.