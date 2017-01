Abruzzo,100mila utenze senza elettricità

PESCARA, 18 GEN - Sono ancora 100mila le utenze senza elettricità in Abruzzo a causa del maltempo. I lavori dei tecnici Enel avevano permesso di ridurre a 85.000 quelle non alimentate, ma il persistere di vento e neve ha causato altri danni alla rete elettrica, che hanno interessato nella notte circa 15.000 clienti. Circa 60mila utenze sono in provincia di Teramo, in 40 comuni, circa 27mila in provincia di Chieti (50 comuni) e circa 13mila in provincia di Pescara (32 comuni). Nel Teramano rimane disalimentata la Cabina Primaria di Sant'Omero che serve circa 9.000 clienti a causa della mancanza di alimentazione sulla rete di Alta Tensione. Le squadre di e-distribuzione lavorano alle attività di ripristino dell'alimentazione. Stanno convergendo ulteriori risorse da altre regioni per incrementare la task force in campo, che già conta 750 risorse. e-distribuzione fornirà a Protezione Civile e Autorità l'aggiornamento della previsione dei tempi di ripristino per tutti i comuni interessati.