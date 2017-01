Abusi su 12enne, pensionato condannato

BARI, 18 GEN - Il Tribunale di Bari ha condannato alla pena di 6 anni di reclusione un pensionato 62enne di Gravina in Puglia, accusato di aver abusato ripetutamente di un disabile 12enne tra giugno e agosto 2015. L'uomo, arrestato dalla polizia nell'ottobre 2015, avrebbe abusato del minore quasi tutti i giorni fino alla denuncia da parte della famiglia della vittima. Le indagini hanno accertato che il 61enne avrebbe costretto il 12enne, con un lieve ritardo mentale, a subire atti sessuali. Lo conduceva in campagna per poi riaccompagnarlo in paese nei pressi di una chiesa, dopo avergli dato caramelle e avergli fatto promettere di non raccontare a nessuno l'accaduto. Dapprima lo avrebbe convinto a salire sulla propria autovettura con la scusa di fargli fare un giro, chiedendogli aiuto per lavare l'auto in cambio della promessa di caramelle e riuscendo così a ottenere la sua fiducia. Le violenze si sarebbero ripetute in quei mesi fino a quando il bambino ha raccontato tutto ai familiari che hanno denunciato i fatti.