Maltempo:nave parte da Olbia dopo 36 ore

OLBIA, 18 GEN - Dopo un giorno e mezzo di attesa, a mezzogiorno la nave Moby Tommy, diretta a Piombino, ha finalmente lasciato il porto di Olbia. Nel frattempo il mare mosso e il forte vento di tramontana, con raffiche superiori ai 150 chilometri all'ora, non hanno ancora abbandonato la Gallura. Rimangono così sospesi i collegamenti tra Santa Teresa e Bonifacio, in Corsica. E proprio a causa del vento e per questioni di sicurezza, il sindaco di Olbia ha ordinato la chiusura del parco Fausto Noce. A La Maddalena, invece, la tramontana ha fatto precipitare una lampada della torre faro di illuminazione del parcheggio antistante la banchina Albini del porto. La torre è stata poi messa in sicurezza dagli specialisti del Comune e della Guardia costiera, che hanno anche provveduto a sistemare le lampade rimanenti.