Coldiretti Sardegna, 'calamità naturale'

CAGLIARI, 18 GEN - "E' fondamentale aiutare le aziende agricole a superare l'emergenza in corso senza abbassare la guardia nei giorni a seguire, quando emergeranno tutti i problemi". E' l'auspicio, in merito alle conseguenze dell'emergenza maltempo, di Coldiretti Sardegna che, intanto, si sta già attivando per chiedere lo stato di calamità naturale per l'evento straordinario delle intense nevicate sulle campagne. "Lo faremo in collaborazione con le amministrazioni comunali e chiedendo il sostegno dei Prefetti", ha annunciato il direttore Luca Saba. "Ci sono diverse aziende di allevatori isolate, tantissime altre in difficoltà per l'approvvigionamento di mangimi e foraggio e l'assenza di corrente elettrica altre ancora hanno il latte fermo in azienda - ha ricordato il presidente, Giovanni Battista Cualbu - le amministrazioni comunali stanno mettendo in campo tutte le proprie forze e stanno dando una grossa mano agli allevatori".