Vieta film hard a minorenne, aggredita

CARBONIA, 18 GEN - Pretendeva di vedere liberamente un film a luci rosse, nonostante fosse minorenne e temporaneamente in una comunità dopo aver commesso un reato a Cagliari. Così quando l'operatrice ha cercato di impedirlo, l'ha aggredita, cercando anche di obbligarla a trasferirlo nel Centro di accoglienza migranti di Assemini. Ora un algerino di 17 anni si trova rinchiuso nel carcere minorile di Quartucciu con l'accusa di tentata estorsione. Il fatto è avvenuto ieri sera a Carbonia in una casa alloggio. Il ragazzino, sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, alle 22 ha avuto una discussione con l'operatrice che lo ha sorpreso a vedere un film hard. Dopo la lite verbale l'algerino l'avrebbe aggredita, bloccandola e chiedendole di trasferirlo nel Centro migranti dove si trovavano i suoi connazionali. L'operatrice ha chiamato il 112, restando in collegamento con la centrale operativa fino all'arrivo dei militari di Nuxis e Cortighiana che hanno arrestato il 17enne.