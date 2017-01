Porto Tolle, assolti ex vertici Enel

VENEZIA, 18 GEN - La corte d'appello di Venezia ha assolto perché il fatto non sussiste gli ex amministratori di Enel Franco Tatò, Paolo Scaroni e Fulvio Conti dall'accusa di presunto pericolo di disastro ambientale causato dalle emissioni della centrale termoelettrica di Porto Tolle, sul delta del Po. La sentenza è stata emessa oggi pomeriggio. In primo grado, davanti al tribunale di Rovigo, Tatò e Scaroni erano stati condannati a tre anni di reclusione, mentre Conti era stato assolto perché il fatto non costituisce reato.