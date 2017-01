Neve, isolato Cas in frazione Ascoli

ASCOLI PICENO, 19 GEN - Il Comune di Ascoli sta seguendo con particolare attenzione la situazione della frazione di Carpineto, isolata dalla neve, dove si trova un Cas, centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo, che ospita 140 persone seguite da quattro operatori. La neve non consente l'accesso alla frazione e gli ospiti della struttura sarebbero senza viveri e luce. Nell'agosto scorso un ospite del Centro, un trentenne nigeriano, era stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito la responsabile del Cas per impedirle di documentare il suo comportamento con una ripresa video. L'uomo aveva anche minacciato atti di autolesionismo sporgendosi da una finestra con in braccio la nipote di 6 anni.