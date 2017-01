Incendi Liguria, 3 canadair nel Ponente

IMPERIA, 19 GEN - Tre canadair e un elicottero stanno lavorando da stamani in provincia di Imperia per spegnere gli incendi che da giorni stanno devastando l'entroterra dell'estremo ponente ligure. Due aerei antincendio stanno operando sul vasto rogo di Borgomaro, Patasina e Carpasio mentre un terzo è impegnato sul versante di Cesio e Testico, al confine con la provincia di Savona. Sul rogo di Caravonica, inoltre, sta operando un elicottero regionale mentre un quarto canadair è stato richiesto per Borghetto di Arroscia. L'incendio più preoccupante resta quello di Pantasina, anche se al momento non si segnalano problemi per le abitazioni. Multato un operaio che, nell'entroterra di Bordighera, intorno alle 7.45 stava bruciando gli scarti della lavorazione agricola di una serra. Sul posto è subito intervenuta la polizia municipale che l'ha multato in base all'ordinanza che vieta l'accensione di fuochi a fronte della grave pericolosità. Intorno a Genova restano alcuni focolai sorvegliati da squadre di volontari e Vvf.