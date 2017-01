Riaperta Basilica S. Maria degli Angeli

ASSISI (PERUGIA), 19 GEN - Riaperta la Basilica papale di Santa Maria degli Angeli che era stata precauzionalmente chiusa dopo le forti scosse di terremoto nel centro Italia. Le verifiche condotte dai tecnici del Comune di Assisi, insieme al custode padre Rosario Gugliotta, hanno infatti accertato la sicurezza della chiesa. I frati della Porziuncola hanno sottolineato di continuare "ad essere vicini alle popolazioni maggiormente coinvolte dalle scosse di ieri, e messe in ulteriore difficoltà dalle non facili condizioni climatiche". "Affidiamo al Signore - hanno affermato - l'anima di quanti hanno perso la vita o sono tuttora dispersi. La preghiera si innalza per loro e per quanti, con spirito di generosità e sacrificio, si adoperano in loro soccorso". La riapertura della Basilica è stata decisa dai frati, "congiuntamente" al sindaco di Assisi Stefania Proietti, per permettere ai fedeli e ai pellegrini il ritorno al culto, in questi giorni "impreziosito" dalla presenza delle reliquie di Sant'Antonio abate.