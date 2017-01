Teramano, salvati un bimbo e 9 persone

TERAMO, 19 GEN - Un bimbo di pochi mesi e altre nove persone salvate nella notte dall'ipotermia in varie frazioni del teramano, raggiunte solo dopo che sono state liberate alcune vie di collegamento. La Provincia di Teramo parla di 'emergenza sanitaria' perché "l'assenza di corrente, in alcuni casi da 4 giorni, ha isolato migliaia di persone sepolte sotto la neve; in alcune aree manca l'acqua e c'è un problema di carburante perché i distributori non funzionano". "Non riusciamo a parlare con gli operatori sulle strade, con i sindaci, i cittadini". Il bimbo salvato è stato trovato a Valviano, frazione di Cellino Attanasio. "La mancanza di elettricità, ormai da quattro giorni, sta creato una catena di problemi - spiega il presidente Renzo Di Sabatino - abbiamo anche un problema con i mezzi che ci inviano, in molti casi sono del tutto inutilizzabili per la nostra situazione: ci vogliono turbine di sfondamento e terne le abbiamo affittate ma non sono certo sufficienti".