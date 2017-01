Tratto in salvo uomo a Campotosto

PESCARA, 19 GEN - E' stato individuato e tratto in salvo un uomo che ieri era stato dato per disperso a Campotosto, in località Ortolano. Di nazionalità indiana, l'uomo si era rifugiato sotto il tetto di una capannone pericolante. E' stato recuperato da una squadra di soccorritori del soccorso alpino della Gdf che stamani ha raggiunto la zona con gli sci. Le ricerche dei soccorritori erano partite dopo la segnalazione di un disperso in seguito al distacco di una slavina finita sulle case della frazione Ortolano di Campotosto (L'Aquila).