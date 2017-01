Si allenta morsa neve su strade Umbria

PERUGIA, 19 GEN - Si allenta la morsa della neve sulle strade dell'Umbria. Solo il valico di Colfiorito e il tratto che collega l'Umbria alle Marche al momento resta chiuso alla circolazione. Non ci sono segnalazioni di problemi di viabilità, invece, dalle zone terremotate della Valnerina, dove si continua a lavorare per rimuovere gli accumuli di neve e ghiaccio, ma la viabilità è stata ripristinata anche sulle strade secondarie e questo ha reso possibile raggiungere anche quelle frazioni che fino alla serata di ieri risultavano ancora isolate. A Norcia, dopo quattro giorni, si è rivisto il sole. Sul fronte dei sopralluoghi alle strutture pubbliche e private dopo le ultime scosse, sono in corso in Umbria quelli disposti dai singoli comuni, in particolare sugli edifici scolastici. I tecnici della Protezione civile hanno invece ricevuto l'ordine di sospensione di tutti i controlli che erano in atto, per 48 ore a partire dalla scossa più significativa.