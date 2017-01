Da ambasciata slovacca container Norcia

NORCIA (PERUGIA), 19 GEN - L'ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia regala 16 moduli container alla città di Norcia. I primi quattro sono già arrivati e sono in fase di montaggio. Nei prossimi giorni nella città di San Benedetto arriverà anche l'ambasciatore slovacco, Jan Sito, per l'inaugurazione ufficiale della donazione. "Subito dopo la scossa di terremoto del 24 agosto l'ambasciata si era messa in contatto con il governo italiano per sapere come renderci utili", spiegano le due rappresentanti, Lubica Salvatova Baiocchi e Petra Bartekova, oggi a Norcia per seguire le prime consegne. "Dopo il 30 ottobre - aggiungono - ci hanno indicato Norcia come città dove indirizzare il nostro contributo e così con i 150 mila euro che abbiamo raccolto si è deciso di acquistare questi container, di cui tre saranno destinati a presidi sanitari". La visita dell'ambasciatore potrebbe essere l'inizio di una futura collaborazione tra Norcia è una città della Slovacchia.