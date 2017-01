Sepolti neve a 4 km da città da 3 giorni

ASCOLI PICENO, 19 GEN - Tornati al Medioevo a 4 km dalla città. Succede a Rosara, frazione di Ascoli Piceno, dove una famiglia - insieme con altri residenti - è bloccata da tre giorni a causa della neve che raggiunge oltre un metro e mezzo d'altezza. "Siamo a 4 km dal centro, sotto scorre la strada provinciale che è percorribile - dice all'ANSA Lorenzo Ermini - mentre quella comunale è chiusa e nessuno è ancora venuto a liberarla". "Chi ha potuto - aggiunge Ermini, che abita con la moglie, la madre 80enne ed è stato raggiunto dalla famiglia del cugino - se n'è andato via a piedi, ma io non posso: ho avuto tre infarti negli ultimi sei anni. E poi non voglio, non si può essere evacuati per la neve nel 2017, è inaccettabile". Ermini e i suoi non hanno energia elettrica, cominciano a essere a corto di viveri, si scaldano grazie al camino (ma la legna sta finendo), e ricaricano i cellulari con la batteria dell'auto. E la sera, dice, si sta a lume di candela.