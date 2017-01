'Odio gay', Torino Pride denuncia medico

TORINO, 19 GEN - Il Coordinamento Torino Pride ha dato mandato all'avvocato Nicolò Ferraris di procedere legalmente contro Silvana De Mari, medico e autrice di libri fantasy per ragazzi anche di successo. E' accusata di avere insultato il mondo gay, soprattutto sui social, e di fomentare l'odio nei confronti degli omosessuali. Nei suoi confronti l'Ordine dei Medici ha aperto un fascicolo che potrebbe portarla alla radiazione "Quello dei gay è oggi il vero pensiero unico, contro il quale voglio sentirmi libera di esprimermi", spiega De Mari su Facebook. Pensieri, i suoi, che in questi ultimi giorni hanno suscitato sentimenti contrastanti. C'e' chi l'accusa di fomentare l'odio per il diverso, ma anche chi difende la sua libertà di espressione mettendo migliaia di like ai suoi post. Il radicale Silvio Viale ritiene "stupidi" i suoi pensieri, ma le riconosce il diritto di esprimersi e sostiene che non debba essere radiata dall'Ordine.