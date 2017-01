Terremoto, scuole Marche riaprono domani

ANCONA, 19 GEN - Nessun danno per le scosse di terremoto di ieri e per le forti nevicate: domani la gran parte delle scuole delle Marche riaprirà regolarmente, dopo le verifiche tecniche disposte da Province e Comuni. Si tornerà a fare lezione in tutti gli istituti superiori della provincia di Ascoli Piceno, e in tutti gli asili nido, le materne, elementari, medie e superiori di Fermo, dove riprende la sua attività anche l'Università. Il sindaco di Tolentino ha comunicato che in città si torna in classe domani in tutti gli istituti e negli asili e materne, e la stessa decisione è stata adottata dal sindaco di San Severino Marche. Scuole aperte domani anche a Urbino e Jesi.