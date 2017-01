Droga nella cuccia del cane, due arresti

NAPOLI, 20 GEN - Centinaia di dosi di hashish, cocaina e marijuana sono state scoperte dai carabinieri nella cuccia di un cane a Melito, in provincia di Napoli. Due pusher sono stati arrestati dai militari di Melito e di Giugliano in Campania: si tratta di Salvatore e Antonio Aiese, di 32 e 28 anni, bloccati nel rione popolare "Legge 219". Entrambi sono stati sorpresi mentre spacciavano prelevando le dosi dalla cuccia. Sequestrate, complessivamente, 168 'stecchette' di hashish, sistemate in una cassetta metallica riposta in una botola interrata nella cuccia, un panetto di hashish, del peso complessivo di circa 700 grammi, 11 dosi di cocaina, 144 bustine di marijuana e più di 300 euro in contante, ritenuti frutto della vendita delle sostanze stupefacenti. (ANSA).