Elisoccorso salva 2 operai nel nuorese

NUORO, 20 GEN - Un elicottero decollato dalla base di Decimomannu, inviato dall'Unità di crisi della prefettura di Nuoro, ha recuperato due operai dell'Agenzia Forestas che erano bloccati da vari giorni in una casermetta, in cui erano in servizio, a un chilometro della Colonia penale di Mamone, nel nuorese. I due non potevano muoversi perché circondati dalla neve e così non sono più riusciti a tornare nelle loro abitazioni. Sono stati trasportati a Bitti dove l'elicottero è atterrato sul campo sportivo. Entrambi stanno bene e sono rientrati a casa.