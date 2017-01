Cona: Commissione, struttura inadeguata

VENEZIA, 20 GEN - Il Cpa di Cona, in provincia di Venezia, "è una struttura che non ha le condizioni minime per essere un luogo di accoglienza e può diventare una bomba sociale". Lo ha detto, dopo una visita alla struttura e l'audizione del Prefetto, del Procuratore, del Questore e del sindaco della piccola località, la Commissione parlamentare di inchiesta sui migranti presieduta da Federico Galli. "La situazione che abbiamo visto - ha detto Galli in Prefettura a Venezia - è quella di una totale carenza strutturale. Tutto è provvisorio, non è garantita la minima pulizia ed igiene". Sotto accusa l'ospitalità in tenda, con riscaldamento semi-inesistente, i servizi, a cominciare da quelli igienici in container, e anche il semplice fatto che tutto poggi su una campo fangoso". L'indirizzo dato dalla Commissione, che riferirà al ministro dell'interno, è quello della necessità di ridurre al massimo il numero degli ospiti procedendo per gradi e accelerando il riconoscimento o meno dello status di rifugiati.