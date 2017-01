Maltempo: colonia penale non più isolata

NUORO, 20 GEN - Riprendono, anche se lentamente, le attività della colonia penale di Mamone, in provincia di Nuoro, dove si trovano una ventina di agenti e circa 150 detenuti, rimasta isolata per tre giorni a causa delle intense nevicate. "Gli spazzaneve hanno raggiunto la diramazione Nortiddi - spiega il segretario regionale aggiunto della Cisl Fns, Giovanni Villa - mentre alla diramazione S'Alcra sono arrivati alcuni trattori. Agli agenti bloccati da giorni sta arrivando il cambio. Ai detenuti vengono garantiti i servizi essenziali e si sta lavorando assiduamente per poter garantire loro anche le telefonate ai familiari". In queste ore un agente della Polizia penitenziaria è rimasto ferito mentre lavorava per sgomberare l'area dalla neve. "Un nostro ispettore mentre gestiva le operazioni di sgombero è caduto battendo la spalla - evidenzia ancora il sindacalista - è stato portato in ospedale a Nuoro. Non è grave".