Rigopiano, condizioni superstiti buone

PESCARA, 21 GEN - Definite "buone" dal direttore sanitario dell'ospedale di Pescara, Rossano Di Luzio, le condizioni dei superstiti dell'hotel Rigopiano. Solo uno è in sala operatoria per un intervento chirurgico al braccio destro. Oltre alle cinque persone arrivate in ospedale ieri, stamani ne sono state ricoverate altre quattro. Prossimo bollettino sanitario alle 17.30. Le nove persone estratte dai resti dell'hotel e ricoverate a Pescara sono quattro bambini, Gianfilippo e Ludovica Parete, Edoardo Di Carlo, Samuel Di Michelangelo, e cinque adulti, Adriana Vranceanu, Francesca Bronzi, Vincenzo Forti, Giorgia Galassi, Giampaolo Matrone.