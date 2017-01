Lega: arrestato in spot integrazione

BOLOGNA, 21 GEN - Un video per raccontare le politiche di integrazione del Comune di Castenaso, paese alle porte di Bologna, ha come testimonial Desmond Newthing, richiedente asilo nigeriano di 25 anni, arrestato nei giorni scorsi per l'omicidio del 76enne Lanfranco Chiarini. Lo segnala il segretario della Lega Nord Gianluca Vinci, che ha annunciato un esposto alla procura della Corte dei Conti per capire chi abbia pagato la realizzazione dello spot. Newthing è stato arrestato, con l'accusa di aver ucciso l'uomo con 25 coltellate, dopo aver avuto con lui un rapporto sessuale. Gli inquirenti lo hanno definito un "omicidio d'impeto". Nel video i richiedenti asilo, fra i quali l'arrestato, che si presenta con nome e cognome, raccontano il loro impegno per integrarsi. Le iniziative del Comune sono illustrate da Benedetta Renzi, assessore comunale al welfare e sorella del segretario del Pd. "Il video - dice Vinci - è stato pubblicato anche sul sito del Comune ed è prontamente scomparso subito dopo il fermo del testimonial".