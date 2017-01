1.500 messaggi a nuova compagna dell'ex

RAVENNA, 21 GEN - In un solo mese più di 1.500 messaggi, oltre a numerose telefonate e a post sui social network scritti sotto pseudonimo. Tutti indirizzati alla nuova compagna del marito - una donna di Faenza (Ravenna) - per invitarla, con toni ritenuti minacciosi, a troncare la relazione con l'uomo. Dopo una segnalazione dell'ex consorte, un 57enne di Forlì ma di fatto domiciliato a Faenza dalla nuova compagna, la polizia del Commissariato faentino ha identificato e denunciato una 58enne di Forlimpopoli (Forlì-Cesena) per atti persecutori nei confronti dell'ex e della nuova compagna di questi. Secondo gli inquirenti, la donna non aveva mai accettato la separazione dal marito.