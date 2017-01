Morto imprenditore veneto Vittorio Coin

VENEZIA, 21 GEN - Il mondo imprenditoriale veneto è in lutto per la scomparsa di Vittorio Coin, 78 anni, manager dell'omonima dinastia. Coin, figlio di Aristide e nipote omonimo del fondatore, era uno degli eredi di una tradizione imprenditoriale che fonda le proprie radici nel 1916, anno in cui il capostipite, Vittorio Coin, avviò l'attività commerciale. Nel 1974 aveva assunto la guida del gruppo con il fratello Piergiorgio.