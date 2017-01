Rischio idrogeologico Calabria e Sicilia

ROMA, 21 GEN - Domani allerta rossa (massimo livello di rischio idrogeologico) sul versante ionico meridionale della Calabria e sulla Sicilia nord orientale, isole minori comprese. Lo dice la Protezione civile ricordando che è in corso un avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso ieri dal Dipartimento che prevede per oggi temporali sulla Sardegna, in estensione su Sicilia e Calabria, con venti di burrasca forte, dai quadranti orientali. Per domani allerta arancione (secondo livello di rischio) sul bacino del basso Fortore in Puglia, sul versante tirrenico meridionale della Calabria, sulla Sicilia sud-orientale e la Sardegna orientale. Prevista, inoltre, allerta gialla su Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, su Tavoliere e bacini meridionali della Puglia, sulle isole Tremiti e la Sicilia nord occidentale.