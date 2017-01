Girone ritira diploma al Marconi di Bari

BARI, 21 GEN - Il fuciliere Salvatore Girone ha ritirato all'Istituto Marconi di Bari il diploma di perito meccanico conseguito nel 2014 in videoconferenza quando era trattenuto in India perché accusato, insieme al commilitone Massimiliano Latorre, di aver ucciso due pescatori del posto scambiandoli per pirati. Adesso entrambi i fucilieri sono in Italia in attesa della conclusione dell'arbitrato internazionale nel 2018. La preside del Marconi, Anna Grazia De Marzo, spiega che Girone ha fatto una "improvvisata e ieri sera è venuto a scuola con sua moglie Vania. Salvatore, riferisce la preside, "ora lavora a Roma nel reparto intelligence interforze". Il fuciliere ha donato al Marconi un foulard della Brigata San Marco, su cui ha scritto un ringraziamento per il conseguimento del diploma. La preside riferisce infine che Salvatore "ha parlato di una marcia che dovrebbe tenersi a marzo, a cui lui parteciperà, per tenere alta l'attenzione sulle popolazioni terremotate del centro Italia".