Promotore intasca 700.000 euro clienti

BOLOGNA, 23 GEN - Approfittando del rapporto di fiducia con i propri clienti, alcuni dei quali erano anche amici d'infanzia, è riuscito in pochi anni a sottrarre e intascare indebitamente oltre 700 mila euro. La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Imola, che ha indagato un promotore finanziario di 45 anni per abusivismo finanziario e appropriazione indebita, aggravati dalla rilevante entità delle somme frodate ai clienti. Per gli stessi reati, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Bologna (Pm Michele Martorelli), lo scorso dicembre l'uomo è stato rinviato a giudizio. Per lui è scattata anche una sospensione dall'attività di promotore, ma nessuna misura restrittiva. L'indagine è partita a metà del 2015 dalla denuncia di un cliente-amico del promotore, che da solo sarebbe stato alleggerito di oltre 300.000 euro: l'uomo si è insospettito dopo avere più volte chiesto al 45enne di rientrare di alcune somme, ottenendo come risposta continui rinvii.