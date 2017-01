Rapinatori abbandonano ferito, è morto

BRINDISI, 23 GEN - Un uomo non ancora identificato, probabilmente componente di una banda che oggi ha prima rapinato un rappresentante di commercio a Francavilla Fontana e poi una donna, è morto per una ferita di fucile all'addome dopo essere stato abbandonato in fin di vita sul ciglio di una strada durante la fuga. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti su cui indagano i carabinieri. Secondo i primi accertamenti, i rapinatori, armati con fucili, hanno dapprima bloccato e rapinato di 30 mila euro il rappresentante di una ditta di slot machine a Francavilla Fontana. Successivamente, durante la fuga, hanno bloccato una donna sulla provinciale tra Francavilla e Villa Castelli, impadronendosi della sua automobile. Sono poi fuggiti con questa vettura abbandonando il loro compagno in fin di vita per strada. E' stata la donna a dare l'allarme. L'uomo è stato soccorso ma è morto poco dopo il ricovero all'ospedale Perrino di Brindisi.