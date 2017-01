Sospesa linea Fs in Calabria per frana

CATANZARO, 24 GEN - Continua a piovere sulla Calabria, anche se con meno intensità rispetto a ieri, e permangono disagi nella circolazione stradale e ferroviaria. Il traffico tra le stazioni di Lamezia e Catanzaro Lido è sospeso e sostituito con bus per un movimento franoso tra Marcellinara e Lamezia. Circolazione rallentata in via precauzionale sulla Catanzaro Lido-Crotone con ritardi che raggiungono i 50 minuti. A Sorbo San Basile, nel catanzarese, un palazzo è stato fatto evacuare a scopo precauzionale per una frana che ha eroso il terreno. Per stamani è in programma il sopralluogo sul ponte Allaro, nella Locride, chiuso e poi riaperto a senso unico alternato e con limite di tonnellaggio. Al momento sono temporaneamente chiuse la statale 182 Trasversale delle Serre a Soriano per detriti sulla carreggiata e la rampa di accesso per Germaneto della statale 280 Dei Due Mari per pulire la strada. Stamani scuole chiuse a Catanzaro per la rottura di una condotta che ha provocato disagi in città ma ora in via di riparazione.