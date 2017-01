Marche, rischio valanghe in esaurimento

ANCONA, 24 GEN - Nelle Marche il pericolo valanghe lungo le strade è in progressivo esaurimento e le principali criticità, limitate ai versanti più ripidi, sono dovute a scaricamenti di neve localizzati. E' l'esito del sopralluogo del gruppo tecnico del Centro funzionale Regione Marche, condotto in collaborazione con Meteomont, Aineva, Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per valutare le condizioni del manto nevoso lungo la rete stradale della provincia di Ascoli Piceno. Massima cautela anche per il pericolo di scivolamento della coltre nevosa dai tetti e per l'aumento dei carichi statici, che possono provocare cedimenti. Lo scioglimento della neve poi potrebbe innescare frane localizzate lungo le scarpate e anche sui versanti già interessati da dissesto idrogeologico.