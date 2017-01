Elicottero cade a Campo Felice,6 a bordo

L'AQUILA, 24 GEN - Un elicottero del 118 è precipitato nell'aquilano, tra il capoluogo e Campo Felice. L'elicottero sarebbe caduto in fase di recupero di un ferito su un campo da sci. A bordo sei persone. L'elicottero sarebbe precipitato da un'altezza di 600 metri. Il velivolo era in un normale volo di soccorso e non era impegnato né per l'emergenza maltempo né per quella relativa al terremoto. Il mezzo, spiegano fonti dei soccorritori, volava in una zona con una fitta coltre di nebbia e nuvole basse. Testimoni hanno sentito un forte boato. L'elicottero caduto è stato avvistato in località Vecchia Miniera, ad alcuni chilometri da Campo Felice, si era alzato dalla base di Rieti. Si tratta di un elicottero dell'Aeronautica Militare HH212 del 9/o Stormo di stanza a Grazzanise (Caserta).