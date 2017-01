Morì dopo intervento, medico condannato

BARI, 24 GEN - Il gup del Tribunale di Bari Alessandra Piliego ha condannato alle pena di 1 anno di reclusione (pena sospesa) il cardiologo barese Gaetano Contegiacomo, imputato per la morte di una paziente, deceduta il 16 settembre 2013 a causa di una emorragia dopo un intervento nella clinica Santa Maria di Bari. Il giudice ha assolto "per non aver commesso il fatto" l'altro chirurgo che operò la donna con il professor Contegiacomo, imputato per concorso in omicidio colposo. Il processo è stato celebrato con rito abbreviato. Stando alle indagini della Procura di Bari, la donna, una 50enne di Rutigliano, fu sottoposta il 12 settembre 2013 ad intervento di riparazione endovascolare di aneurisma dell'aorta toracica. Il cardiologo non avrebbe valutato correttamente il tipo di intervento da eseguire causando la rottura di un'arteria con conseguente emorragia. La signora è morta per insufficienza multi organo causata dallo shock emorragico quattro giorni dopo. Il medico è stato condannato a risarcire i familiari.