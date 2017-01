Pescherecci Mazara mitragliati da libici

(ANSA - MAZARA DEL VALLO (TRAPANI), 24 GEN - Lo scorso 16 gennaio tre pescherecci mazaresi, mentre erano impegnati nell'attività di pesca in acque internazionali, tra le 18 e le 20 miglia antistanti le coste delle città libiche di Bengasi e Derna, sono stati raggiunti da colpi di mitra sparati da militari a bordo di una motovedetta libica. E' stato reso oggi dalla lettera che il presidente del Distretto della pesca e crescita blu, Giovanni Tumbiolo, ha inviato al premier Paolo Gentiloni per chiedere maggiori garanzie per i natanti. Nei giorni scorsi, un'altra aggressione era stata subita dal peschereccio Principessa Prima. "Non è più concepibile che i nostri pescatori, che costantemente danno la loro fattiva collaborazione per il salvataggio di naufraghi, siano oggetto di tentativi di sequestro e addirittura gli si spari addosso. Il nostro governo nazionale e l'Unione europea debbono prendere una posizione chiara sull'intera vicenda per garantirne l'incolumità", dice il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi.