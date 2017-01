Province: battaglia su tagli a Sardegna

CAGLIARI, 24 GEN - L'Anci nazionale dia parere contrario all'intesa, in sede di Conferenza unificata, sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri se verrà confermata l'esclusione della Sardegna dai fondi per le Province e le città metropolitane. Lo chiede il presidente dell'associazione dei Comuni sardi, Pier Sandro Scano, in una lettera ad Antonio Decaro. La bozza finora circolata esclude dalla ripartizione delle risorse sia la Sicilia che la Sardegna: per i sardi uno 'scippo' di quasi 70 milioni che rischia di mandare all'aria i bilanci di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. La Regione è sul piede di guerra e ha già annunciato - in accordo con Anci e Cal - di essere pronta a presentare un ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto. Nella lettera Scano sottolinea la "evidente disparità di trattamento che il Governo vuole riservare agli enti locali della Sardegna in seguito all'approvazione della legge di bilancio per il 2017