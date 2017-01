Processo a Corona rinviato per errore

MILANO, 25 GEN - "Falsa partenza", come l'ha definita la difesa, per il nuovo processo milanese a carico di Fabrizio Corona per un errore procedurale. All'ex agente fotografico, tornato in carcere quasi 4 mesi fa mentre era in affidamento in prova, tuttavia, dopo l'udienza, durata pochi minuti, è stato concesso di abbracciare la madre ed alcuni amici e di baciare la sua fidanzata Silvia Provvedi, del duo musicale 'Le Donatelle', presente in aula assieme alla sorella gemella e anche ad alcune giovanissime fan dell'ex 're dei paparazzi'.Il processo è stato subito rinviato al 16 febbraio perché il gup aveva disposto il rinvio a giudizio di Corona per intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione davanti ad un giudice monocratico, mentre sarà un collegio (presieduto da Guido Salvini) sempre della 1a sezione penale a doversene occupare. "Vogliamo un processo pubblico e sulle tv in aula non abbiamo problemi, abbiamo citato 190 testi", ha spiegato il legale Chiesa.