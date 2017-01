Operaio ferito, cantiere D&G sequestrato

VARESE, 25 GEN - La Procura di Busto Arsizio ha disposto il sequestro di un cantiere relativo all'ampliamento dello stabilimento di "Dolce&Gabbana" a Lonate Pozzolo (Varese), a seguito di un incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio di 50 anni. L'uomo la scorsa settimana (ma la notizia si è appresa solamente oggi) stava lavorando su un ponteggio, quando è precipitato da un'altezza di circa sei metri, per cause ancora in via di accertamento, riportando traumi in varie parti del corpo. Soccorso dai colleghi e successivamente dagli operatori del 118, si trova ora ricoverato all'ospedale di Varese in prognosi riservata. Sul posto, su disposizione della Procura, sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio (Varese) e i tecnici Asl, che hanno posto i sigilli all'area e acquisito la relativa pratica edilizia depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di Lonate Pozzolo.