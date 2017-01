Minacce a vip: autori 71enne e compagna

MILANO, 26 GEN - Un ex agente della Polizia locale di Milano di 71 anni e la sua convivente, un'impiegata di 54 anni sono i due autori delle lettere intimidatorie inviate a migliaia di personaggi pubblici. "L'uomo seguiva moltissimo la cronaca. Aveva già inviato lettere con la sua 'firma' agli amministratori locali di Rigopiano - ha spiegato Carmine Mele della Digos di Milano -. Ma dal 2014 ne ha inviate praticamente a chiunque. Politici di ogni parte, ministri, personaggi dello spettacolo, della cultura, della cronaca. Per esempio le maestre dell'asilo Cip e Ciop accusate delle violenze sui bambini, al direttore dello zoo di Copenaghen dopo la morte di una giraffa, ma anche calciatori che riteneva avessero truccato le partite (era un assiduo scommettitore)". L'uomo aveva un libro mastro in cui erano contenuti i nomi e indirizzi dei destinatari (che trovava su Internet), accanto a ognuno c'era la motivazione per l'invio. Erano divisi per categorie: ad esempio 'assassino', 'pedofilo' e 'corrotto'.