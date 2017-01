In duomo Terni funerale morto Rigopiano

TERNI, 26 GEN - Si terranno domani alle 15 nel Duomo di Terni i funerali di Alessandro Riccetti, il receptionist di 33 anni morto all'hotel Rigopiano travolto da una slavina. La salma del giovane, che oggi è stata sottoposta ad esame autoptico all'ospedale di Chieti, tornerà in città a ridosso della celebrazione funebre. Come annunciato dal sindaco Leopoldo Di Girolamo, dopo il ritrovamento del corpo di Riccetti, sarà proclamato il lutto cittadino in occasione del funerale.