Bimbo contesto, mamma in tribunale

TORINO, 26 GEN - E' comparsa oggi in tribunale a Torino nella veste di imputata Nina Kuluz, la donna croata che l'8 aprile 2011 lasciò il marito Alessandro Avenati portando nel proprio Paese di origine il figlio Cesare. Nel processo deve rispondere di sottrazione di minore. In aula è stata accompagnata dall'avvocato difensore Letizia Ferraris e dal console di Croazia. Dopo anni di ricerche, Avenati (con l'aiuto dell'avvocato di parte civile Gabriella Vogliotti) è riuscito a rintracciare la Kuluz e il bimbo a Spalato lo scorso settembre. La donna era stata arrestata ma, a Torino, è imputata a piede libero perché nei suoi confronti non sono state spiccate misure cautelari. Oggi in aula Avenati ha cominciato a rievocare la vicenda. Cesare si trova ancora in Croazia. Un tribunale locale ne ha stabilito la consegna al padre il 27 giugno, una volta finite le scuole.