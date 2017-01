M5S Torino propone 'pane sospeso'

TORINO, 26 GEN - Acquistare due pagnotte e lasciarne una dal panettiere a disposizione di chi ha bisogno. E', sul modello del napoletano 'caffè sospeso', il 'pane sospeso', iniziativa che il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle propone di sperimentare a Torino partendo per un anno da una Circoscrizione. L'idea è contenuta in una proposta di mozione, prima firmataria la consigliera Deborah Montalbano, che è stata discussa oggi in commissione e che ipotizza, come primo banco di prova, la Circoscrizione 5, Borgo Vittoria-Madonna di Campagna-Lucento-Vallette, "area considerata a forte disagio sociale", dando priorità a anziani, famiglie in stato di disagio sociale, inoccupati. "Il Comune - propone l'atto - potrebbe raccogliere, pubblicandole sul proprio sito, le adesioni dei panifici disposti, tramite le associazioni di categoria, a consegnare a chi ne ha bisogno il pane acquistato dai clienti che desiderino donarne una parte e far realizzare un logo coinvolgendo scuole o associazioni".