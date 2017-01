Uccide compagna e si toglie vita a Parma

PARMA, 27 GEN - Omicidio-suicidio la scorsa notte in un appartamento alla prima periferia di Parma. Una donna di 43 anni è stata uccisa dal compagno, di 50 anni, che poi si è tolto la vita. Entrambi sono italiani. E' avvenuto in una palazzina signorile in via Gibertini. Sono intervenuti i carabinieri, che questa mattina hanno completato i rilievi con l'ausilio della Scientifica. L'appartamento è stato posto sotto sequestro, mentre proseguono le indagini soprattutto per definire modalità e cause della vicenda.